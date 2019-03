„Keine Tiertransporte ohne ausreichende Standards“

EU-Regelungen sind auch in Drittländern einzuhalten

Die Gesundheitsministerin Hartinger-Klein habe in einem Mail ausrichten lassen, dass europarechtliche Vorschriften nicht auf Drittstaaten ausgedehnt werden können. Holzinger-Vogtenhuber entgegnet: „Der EuGH hat mit seinem Urteil in der Rechtssache C-424/13 klar festgestellt, dass die EU-Regelungen über die Tierschutzvorschriften für Tiertransporte nicht nur bis an die EU-Grenzen, sondern auch in Drittländern einzuhalten sind.“ Ein weiteres Problem seien die in den Transportern vorgesehenen Tränk-Anlagen: „Diese sind nämlich laut Amtstierärzten und Tierschutzorganisationen für nicht entwöhnte Kälber nicht ausreichend. Weiters müssen die Kälber bei der einstündigen Pause kälbergerecht gefüttert werden – aber auch das wird oft unterlassen.“ Wie zahlreiche Tierschutzorganisationen fordert nun auch die Partei Jetzt, dass gehandelt wird. Holzinger-Vogtenhuber: „Wir können hier nicht länger untätig bleiben. Es werden strengere Regelungen bei Lebendtiertransporten und härtere Sanktionen bei Nichteinhaltung der Bestimmungen benötigt – und zwar bis hin zur Sperre von Transportunternehmen, welche die vorgeschriebenen Tierschutzstandards nicht einhalten können oder wollen!“