Vom kambodschanischen Sommer auf Wagrainer Schnee

„Eine heftige Umstellung nach den schweißtreibenden 40 Grad im Hochsommer von Kambodscha“, ist Schnetzer klar. Zum Akklimatisieren ging´s am Donnerstag übrigens in die Halle, wo er mithalf, dass seine Rieder die Niederlage im Halbfinal-Heimspiel der Bundesliga-Meisterrunde gegen Favorit Aich/Dob mit 1:3 in Grenzen hielten. Am Ziel im Pongau ändert sich nichts: „Ich will aufs Podest!“ Was gegen Topspieler aus Europa, Afrika und Amerika, darunter Hallen-Olympiasieger Gilberto „Giba“ Amaury de Godoy Filho, kein leichtes Unterfangen wird.