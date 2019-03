Exelberg: Mehr Kontrollen auf Biker-Route

Bereits im vergangenen Jahr waren die Rufe nach einer „Entschärfung“ der Exelbergstraße - sie führt vom Bezirk Tulln durch den Wienerwald bis nach Wien - laut geworden. Denn auf der berüchtigten Bikerstrecke passieren immer wieder schwere Unfälle, so auch am vergangenen Wochenende, die „Krone“ berichtete. Zwar hat die Route bereits ihren Ruf als absolute „Todesstrecke“ verloren - in den Jahren 2000 bis 2016 starben sieben Biker - doch die Gefahr bleibt bestehen. Für den Tullner Bezirkshauptmann Andreas Riemer ein leidiges Thema: „Wir haben bereits zahlreiche verkehrsberuhigende Maßnahmen mit entsprechend niedrigeren Tempolimits gesetzt, doch diese bleiben oftmals unbeachtet“, berichtet der Behördenchef.