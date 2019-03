Von Stapler überrollt: Steirer schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr am Vorplatz eines Sägewerkes. Dabei erfasste ein 44-Jähriger beim Reversieren mit einem Hubstapler den 26-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Dieser wurde zu Boden gestoßen und im Hüftbereich von einem Rad des Staplers überrollt. Der schwer Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber C 16 in das UKH Graz geflogen.