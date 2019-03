Kollision auf der Piste: Zwei Skifahrer verletzt!

Am Rettenbachferner im Skigebiet Sölden war am vergangenen Wochenende so einiges los. Zahlreiche Skifahrer nutzten das Kaiserwetter, um nochmals entspannt über die Pisten zu brettern. Doch wo viele Wintersportler unterwegs sind, passieren auch Unfälle. Am Sonntag zogen sich eine 63-jährige Tschechin und ein 55-jähriger Schweizer bei Kollisionen schwere Verletzungen zu.