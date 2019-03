Kreer gewinnt Stichwahl in Straßwalchen

„Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen Wählerinnen und Wählern bedanken. Gemeinsam haben wir etwas geschafft, was vor einem Jahr in Straßwalchen viele für unmöglich gehalten haben. Was ich vor der Wahl gesagt habe, gilt auch jetzt. Mit mir als Bürgermeisterin wird die Tür für alle offenstehen. Die Leute haben die Packelei satt und wollen, dass gearbeitet wird“, so die frischgewählte Straßwalchner SPÖ-Bürgermeisterin Tanja Kreer.