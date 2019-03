Urlauberin wirft Salzburger Vergewaltigung vor

Die 27-jährige Frau aus Belgien war am Samstag noch spätabends in den Pool-Bereich des Hotels in Hinterglemm gegangen. Sie wollte eine Runde schwimmen. Ein Mann sprach die Frau an, die beiden plauderten eine Weile. Als die Belgierin zurück in ihr Zimmer wollte, bot er ihr an, sie auf dem Weg zu begleiten. Sie nahm das Angebot an.