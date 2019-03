WM-Held Kriechmayr feierte mit Schwester am „Kitz“

Hoher Besuch am Samstag beim Freeride-Contest „X OVER RIDE“ auf dem Kitzsteinhorn: Österreichs Ski-WM-Held Vincent Kriechmayr, zweifacher Medaillengewinner in Åre, drückte seiner Schwester Jacoba die Daumen. Die feierte ihren Abschied auf der Tour – und fuhr noch ein letztes Mal auf das Podest.