Lawinenabgang auf Rax fordert ein Todesopfer

Die Gruppe sei gerade am Törlweg unterwegs gewesen. Der Mann und die Frau, die von der Lawine erfasst wurden, hätten sich unglücklicherweise gerade an einer Stelle befunden, wo der Törlweg in den Graben hineinreicht. Die schwer Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen. Mit Lawinensuchgeräten, Hubschraubern und Lawinenhunden wurde nach eventuell weiteren Verschütteten gesucht. Ein Hubschrauber überflog das Gelände mit einer Sonde.