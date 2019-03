Die Oststeirer fahren ganz besonders aufs Auto ab

Würde man sie Stoßstange an Stoßstange aneinanderreihen, ergebe das eine Strecke von Ilz bis nach Lignano: Um 82.000 Autos gibt es in der Steiermark mehr als noch im Jahr 2010! Damit ist die Zahl der Pkw in manchen Bezirken stärker angestiegen als die der Einwohner; 760.000 Pkw gibt es jetzt insgesamt bei uns.