Drei Fußgänger von Auto erfasst - schwer verletzt

Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr in Gleiß, einer Ortschaft in der Marktgemeinde Sonntagberg. Wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte, hatte ein 23-jähriger Einheimischer am Steuer eines Autos auf der B121 Richtung Amstetten vor einem Schutzweg angehalten. Ein nachkommender 39-Jähriger aus dem Bezirk Liezen verriss seinen Pkw nach rechts, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Dabei prallte er gegen drei Fußgänger aus dem Bezirk Amstetten.