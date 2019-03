Auto kollidiert mit Zug: Beifahrer (69) getötet

Im südsteirischen Wildon ist am Freitag ein Auto mit einem Triebwagen der ÖBB kollidiert. Wie Polizeisprecher Fritz Grundnig am Nachmittag erklärte, dürfte der 69-jährige Beifahrer in dem Wagen mit Grazer Kennzeichen noch an der Unfallstelle gestorben sein. Der 79-jährige Lenker wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Lokführer erlitt einen Schock.