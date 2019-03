Neuer Kajetanerplatz: Bau-Start folgt 2020

Der Kajetanerplatz bekommt in den nächsten Jahren ein neues Gesicht. „Der Auftrag für die Architekturplanung ist erteilt“, sagt Baustadtrat Lukas Rößlhuber (NEOS). Im nächsten Jahr soll der Bau-Start erfolgen. Derzeit stecke man intensiv in den Vorbereitungen für die Platzgestaltung, so der Stadt-Politiker.