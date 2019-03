Nach Unfällen machten sich Skifahrer aus dem Staub

Wer auf der Skipiste in einen Unfall verwickelt ist, muss seine Personalien bekanntgeben und darf Verletzte nicht einfach liegen lassen - so steht es im Gesetz. Im Skigebiet Hochfügen und am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal hielten sich Donnerstag zwei Wintersportler nicht an diese Vorgaben. In einem Fall wartete ein Skifahrer zwar auf die Pistenrettung, aber seine Daten wollter er nicht nennen und flüchtete.