Hänge in Bewegung: Straßensperren im Oberland

Totalsperre in der Nacht

Fahrbahnsetzungen auf der Serfauser Straße erfordern sofortige Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke: Aus diesem Grund wird der Verkehr im betroffenen Straßenabschnitt derzeit einspurig mit Postenregelung geführt und für die Nacht auf Mittwoch, 20. März, sowie die Nacht auf Donnerstag, 21. März, jeweils in der Zeit von 23.30 bis 5.30 Uhr für die Sanierungsarbeiten eine Totalsperre verfügt. Betroffen ist der Straßenabschnitt zwischen der Straßenmeisterei Ried im Oberinntal und der Zufahrt nach Serfaus. „Während der Nachtsperre ist für Notfälle und Einsatzfahrzeuge mit Allrad eine Umleitung über den Tschupbachweg eingerichtet worden“, erklärte Landesgeologe Werner Thöny nach einem Lokalaugenschein. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Donnerstagabend abgeschlossen sein.