Bei Bankomatsprengung Foyer in Brand gesetzt

Der Versuch bis dato Unbekannter, in einen Bankomaten in einem Einkaufsmarkt einzubrechen, um so an Bares zu gelangen, ist in der Nacht auf Dienstag im niederösterreichischen Wiener Neustadt völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Täter hatten offenbar die Absicht verfolgt, das Gerät in die Luft zu sprengen. Stattdessen jedoch wurde das Foyer und auch Teile der Gebäudefassade in Brand gesetzt …