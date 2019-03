Die Landes-Grünen wählten eine neue Klubchefin

Nach der Salzburger Gemeinderatswahl am 10. März kam es am Montag im Landtagsklub der Grünen zu jenen personellen Veränderungen, die die „Krone“ bereits Anfang des Jahres angekündigt hatte. Kimbie Humer-Vogl wurde zur neuen Klubobfrau gewählt. Sie folgt auf Martina Berthold, die als Stadträtin in die Landeshauptstadt wechselt.