Barbara Palvin ist jetzt ein sexy Model-Engel

Die Freude über diese Ehre ist freilich groß. „Ich hätte nie gedacht, dass das einmal passieren würde, es hat all meine Erwartungen übertroffen“, freute sich die 25-Jährige auf Instagram. „Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Denn es gab Zeiten, in denen ich mich von meinen eigenen Gedanken zurückhalten ließ und es war ein harter Weg, mich von diesen zu lösen.“ Ihre Familie, ihr Team und nicht zuletzt Victoria‘s Secret habe sie aber stets unterstützt und aufgebaut, so Palvin weiter.