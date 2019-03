Hilfe vom Arzt unter „1450“

Premiere im steirischen Gesundheits-System: Die neue telefonische Beratung „Wenn’s weh tut - 1450“ startet am 1. April in der Steiermark. Rund um die Uhr und auch am Wochenende wird es kostenlose Beratungen für Patienten geben. Am Telefon sitzt diplomiertes Krankenpflegepersonal des Roten Kreuzes.