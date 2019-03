Football-Klub Ducks wird zu Wandervogel

Die als hervorragend bezeichnete Kooperation mit Austria Salzburg und deren ASKÖ-Anlage in Maxglan im Damen-Bereich wurde hingegen nun aufgekündigt. „Als Austria Salzburg insolvent war, wurde uns von politischer Seite gesagt, dass wir uns für die Anlage bewerben sollen“, schildert Gappmayer. Die Klubchefin vermutet, dass Sportverband ASKÖ das nicht goutierte. Fakt: Maxglan-Pächter Austria Salzburg wurde ein gutes Angebot unterbreitet. „Wir wären eine für beide Vereine sinnvolle und wirtschaftlich erfolgreiche Kooperation eingegangen und hätten all unsere Heimspiele auf der Anlage in Maxglan austragen können. Die jährlichen Kosten von 20 000 Euro hätten wir über Eintritt und Gastro erwirtschaftet. In der Vergangenheit hate die Austria nur positive Erfahrungen mit uns als Untermieter gemacht“ stellt Obfrau-Stellvertreter Gerd Harlander fest. Trotzdem schob die ASKÖ der Nutzung seitens des Unionklubs nun einen Riegel vor. „Der Platz darf nur mehr für Fußball vermietet werden. Gründe wurden keine genannt.“

Für Geyer besonders ärgerlich: „Da die Austria ein ASKÖ-Verein ist und die Ducks ein Sportunion-Verein, wird dies nicht gewünscht. Dies wird auf dem Rücken von jungen Sportlern ausgetragen. Wo bleibt da die Politik, die im Wahlkampf für Sport und Jugend eintritt?“



Schlechter Platz-Zustand

Politische Motivation sieht ASKÖ-Landesgeschäftsführer Jan Häuslmann keine: „Der Platz ist in einem schlechten Zustand, deshalb darf nur noch Fußball darauf gespielt werden. Und auch die Anrainer sind schon genug belastet.“

Auch das mögliche Geld durch die Ducks spielt für ihn keine Rolle. „Warum sollte jemand den Platz bekommen, nur weil er mehr bezahlt als andere. Es gibt auch genug Vereine innerhalb der ASKÖ die gerne in Maxglan spielen würden“, erklärt Häuslmann.