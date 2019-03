„Martinsbühel-Kommission“ begann mit der Arbeit

Der Fokus liegt mit dem Mädchenheim Martinsbühel auf kirchlichen Einrichtungen. „Die Kommission sieht ihre Aufgabe vor allem in der Rekonstruktion und Analyse historisch-struktureller Zusammenhänge. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Frage nach Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zwischen kirchlichen und staatlichen Stellen“, hieß es gestern seitens der Kommission. „Dass jemand, der damals involviert war, in der Recherche und Aufdeckung der Zusammenhänge aktiv mitarbeitet, ist unüblich“, sagt Kommissionsleiterin Margret Aull. Man werde den Orden aber kontaktieren und aufgefordern, an der Aufarbeitung mitzuhelfen. „Ich gehe davon aus, dass wir Unterstützung erhalten. Kommt es zu keiner Kooperation, werden wir das der Öffentlichkeit mitteilen.“ Eine entscheidende Rolle spiele der uneingeschränkte Zugang zu den historischen Akten.