Skifahrer (12) stürzte und rammte zwei Mitschüler

Mit Helikopter in Spitäler geflogen

Der Zwölfjährige erlitt Rippenverletzungen und wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 16 ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Der zweite 13-Jährige war bewusstlos und kam mit dem Rettungshubschrauber in das SMZ-Ost. Der zweite 13-Jährige erlitt Abschürfungen an den Händen und im Gesicht und wurde vom Roten Kreuz ebenfalls in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht.