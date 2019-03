Hundehaus und viele weitere tierische Pläne

Wildtierhaus in Innsbruck

Das Tierheim Wörgl verfügt nun über einen neuen Außenbereich mit Spielgehege, in Reutte mussten die Heizung getauscht und die Fassade erneuert werden. In Innsbruck wird heuer ein Wildtierhaus in Angriff genommen, 2020 folgt dann ein Hundehaus auch für Gruppenhaltung.