Steirische Bäuerinnen streiken am Weltfrauentag

„Viele Alte misstrauen Frauen“

Zudem gehen die Höfe meist an Söhne. „Viele Alte misstrauen Frauen bei der Übergabe“, sagt Vogt. Das liege auch daran, dass Burschen Landwirtschaftsschulen besuchen, während Mädchen Hauswirtschaft lernen. Warum? „Weil es immer so war. In vielen Ländern wird gemeinsam ausgebildet. Bei uns und in Deutschland ist das getrennt.“