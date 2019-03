Im Beziehungsstreit Schäferhund getötet?

Doch der Angeklagte hat die Tötung des Hundes vehement bestritten. Er sagte zur Richterin, dass er „Rocky“ an einen Serben verschenkt habe, weil er selbst zu wenig Zeit für das Tier gehabt habe. „Dass er ihn verschenkt hat, kann ich mir nicht vorstellen“, sagte die Zeugin. „Das waren so viele Messerstiche in die Brust und in den Bauch.“ Der Hund sei sicherlich innerlich verblutet, meinte die Frau. Sie habe gehört, dass der Kadaver auf einem Seegrundstück im Flachgau vergraben worden sei. Nach dem Tod von Rocky habe sie einen Psychotherapeuten aufgesucht, der bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt habe. „Ich bin immer noch depressiv.“