Magna Steyr will schon bald Autos in China bauen

Auch in Vietnam leistet Magna „Entwicklungshilfe“ (insbesondere, was die Auswahl und Steuerung der Lieferanten betrifft) - beim neuen Fahrzeughersteller Vinfast. Am Magna-Stand in Genf wird dessen erster SUV vorgestellt. Das Tempo der Asiaten beeindruckt die Österreicher: Das Werk in Vietnam wurde in Windeseile aus dem Boden gestampft, im Juni soll die Serienproduktion starten.