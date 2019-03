U-Haft nach Attacke mit Skischuhen verhängt

Der Vorfall spielte sich am 21. Februar in Dorfgastein ab. Dutzende Urlauber warteten nach einem langen Ski-Tag auf den Bus. So auch der Russe. Als die Bus-Türen öffneten, wollte jeder Erster sein. Das Gedränge artete aber in Streit und Schläge aus – ab da gehen die Versionen auseinander.