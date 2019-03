Forca dei Disteis: Powerfrau in den Bergen

Tanja ist nicht nur eine bildhübsche Villacherin, sondern auch eine richtige Powerfrau, die sich im Studio und in der Bergwelt fit hält. Die Forca dei Disteis unterhalb des mächtigen Montasch (2754 Meter) in den benachbarten Julischen Alpen ist ein Klassiker, wo sich schon oft Mitte Februar Firn findet. Unsere Tour startet in Sella Nevea (1190 Meter). Mit Skiern gehen wir die rund sechs Kilometer lange Straße hinauf auf die Pecol Alm (1520 Meter).