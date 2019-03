Brexit verunsichert Betriebe in Seefeld

Während der TVB von einer Kompensation der eventuellen Lücke durch die nordischen Gäste spricht, sieht Spielmann das anders: „Langlaufgäste haben ein anderes Urlaubsverhalten als Alpine. Sie interessieren sich mehr für den Sport, als das Drumherum. Es gibt weniger Nebenausgaben“, sagt Spielmann. Es bleibe also zu hoffen, dass am britischen Verhandlungstisch gute Ergebnisse erzielt werden und die Gäste von der Insel weiter kommen, so der Tenor.