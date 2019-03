Vom FC Pinzgau zur Wiener Austria

Vom Nachwuchs des FC Pinzgau Saalfelden und LAZ Zell am See nach Wien: Für den 13-jährigen Goalie Nick Jurescha wird dieses Jahr gravierende Veränderungen bringen. Aber der gebürtige Fieberbrunner war sofort Feuer und Flamme, als er vergangenen Herbst von Austrias Akademie-Leiter Rene Glatzer zum Probetraining eingeladen worden war. Für Nick war klar: Er wird die Chance am Schopf packen! „Ehrlich gesagt ist es uns nicht so gut gegangen damit“, erzählte Papa Hannes, der wie Mama Petra ein mulmiges Gefühl hatte, den jüngeren Sohnemann „ziehen“ zu lassen. „Aber er hat so einen Willen, wir hatten keine Chance, ihm das auszureden.“ In der gesamten Austria-Akademie sind nur fünf Nicht-Wiener untergebracht. Der Nachwuchs-Goalie wird ab 17. Juli dort trainieren, ab September im Ballsportgymansium seine Ausbildung (bisher HIB Saalfelden) fortsetzen. Ein riesiger Aufwand – aber die Austria hat sich sehr um ihn bemüht. Eingefädelt hat den Deal Ex-Goalie Werner Pentz, der als Instruktor beim SFV viel für die Tormann-Förderung im Bundesland Salzburg unternimmt. Und dessen Sohnemann Patrick bei der Austria die aktuelle Nummer eins in der Bundesliga ist.