Steirische Athleten sind bereit für Wüstenspiele

Schöne Erinnerungen an leuchtende Augen

Mit einem grünen Rucksack auf die Reise geschickt wurden sie gestern von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landesrätin Doris Kampus und Special-Olympics-Österreich-Präsident Jürgen Winter. Schützenhöfer erinnerte an die Weltwinterspiele in der Steiermark: „Bei der Eröffnung 2017 in Schladming in die Augen der Athletinnen und Athleten zu blicken war eines der herausragendsten Ereignisse meiner politischen Laufbahn, diese Spiele und besonders die Emotionen der Sportlerinnen und Sportler haben sich eingeprägt.″