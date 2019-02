72 Millionen Umsatz: Brenner-Outlet im Steigflug

Insgesamt 67 Shops gibt es im Outlet, das direkt hinter der Grenze auf italienischem Boden steht. Somit sind alle Einheiten vermietet. „In den nächsten drei Jahren möchten wir unsere Flächen optimieren und auf 75 Geschäfte aufstocken. Dann ist alles ausgereizt.“ Das Outlet hat an 363 Tagen geöffnet, nur am Christtag und am Neujahrstag bleibt es zu. „45 Prozent unserer Umsätze machen wir an Wochenenden und Feiertagen“, streicht Wild heraus. In Italien dürfen Geschäfte auch an Feiertagen geöffnet haben.