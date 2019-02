Neue Hoffnung nach 53 Jahren voller Leiden!

So lauten die Worte der stellvertretenden Direktorin der Kinderklinik, Daniela Karall, die eines der Gründungsmitglieder des Zentrums für seltene Krankheiten (ZSKI) ist, welches seit fünf Jahren in Innsbruck besteht. Der in Bregenz wohnhafte, 53 Jahre alte Markus Dannehl fand dank des ZSKI Hilfe, Schmerzlinderung und eine immense, für ihn nicht bekannte Steigerung der alltäglichen Lebensqualität. Er leidet seit Geburt an einer seltenen Krankheit, dem Netherton-Syndrom.