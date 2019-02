Auto überschlug sich: Toter und 3 Schwerverletzte

Ein Toter und drei Schwerverletzte - das ist die traurige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls in den frühen Sonntagmorgenstunden in Niederösterreich. Der junge Lenker eines BMW hatte in St. Veit an der Triesting plötzlich die Kontrolle über das Auto verloren, durchbrach einen Grundstückszaun und überschlug sich, ehe der Pkw mit dem Dach auf einem geparkten VW Golf seitlich liegen blieb. Für einen der Insassen - ein 19-Jähriger - kam jede Hilfe zu spät, die drei weiteren, ein weiterer 19 Jahre alter Bursche sowie zwei 17-Jährige, wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.