Tanzen, wo einst Udo Jürgens seine Lieder sang

Mittendrin statt nur dabei - der Lokalaugenschein

Die „Krone“ begab sich am Freitagabend zum Lokalaugenschein - im wahrsten Sinne des Wortes. 19 Uhr: Die Straßen sind voll. Die WM-Besucher tanzen vor der großen Bühne in der „Nordic Mile“. Die Band heizt dem Publikum ordentlich ein - kalt wird hier so schnell niemandem.