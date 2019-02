Mödlinger Hunde ohne Leine im Visier

Hunde gelten seit jeher als beliebte und treue Begleiter des Menschen – trotzdem lösen sie auch immer wieder Konflikte aus. Egal ob Ruhestörung durch unaufhörliches Gebell, entlaufende Tiere, Hundehaufen oder die Missachtung der Leinen- oder Beißkorbpflicht – die Dogwatcher in Mödling helfen bei der Lösung von Problemen, und setzen dabei auf Aufklärung und Beratung. Während die Beschwerden wegen nicht weggeräumten „Hinterlassenschaften“ zurückgegangen sind, sorgen nach wie vor einige schwarze Schafe für Unmut in der Bevölkerung. „Der Großteil der Mödlinger Hundebesitzer verhält sich vorbildlich. Leider gibt es auch einige Uneinsichtige, die sich im Ortsgebiet nicht an die Leinen- bzw. Maulkorbpflicht halten“, so Dogwatcher Johannes Hammerl.