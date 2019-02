Im Paradies fällt man immer weich

„Klettern für Volksschüler, ist das nicht ein bisserl früh?“, werden sich manche fragen. „In Wahrheit beginnen wir zu klettern, bevor wir gehen lernen“, ruft Josef Legenstein einen verblüffenden Umstand in Erinnerung. Er leitet seit Anfang des Schuljahres das Training in der Halle des Fürstenfelder Alpenvereins – und ist begeistert: „Wir sehen eindeutig Fortschritte bei den Kindern, was Koordination, soziale Kompetenz und Bewegungsfreude betrifft.“