Expertin Petra Ott hilft Schrei-Kater „Merlin“

In Österreich gibt es nur wenige Tiercoaches, die sich auf Katzen spezialisiert haben, aber doppelt so viele Katzen wie Hunde. Dabei klagen viele Halter über Probleme im Zusammenleben mit ihren Stubentigern. Was würden Sie tun, wenn Sie eine Katze aus dem Tierschutz retten, die den ganzen Tag laut und kläglich schreit? Wenn die Nachbarn sich schon beschwert haben und es nach vier Wochen noch immer keine Besserung gibt? Diese Frage stellte sich eine liebevolle Tierschützerin - und kontaktierte nach einem Tierarztbesuch ohne Diagnose die Katzenflüsterin Petra Ott.