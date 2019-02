Die Zombies der Geschichte spuken durchs Mürztal

Rückkehr des Stoffes ins Mürztal

Im Jahr 2017 dann kehrte der steirische herbst mit dem schwierigen Stoff in Jelineks Heimat zurück. Als Wiederbeleber wurden Kelly Copper und Pavol Liska vom New Yorker Nature Theater of Oklahoma ins Mürztal geschickt. Sie erarbeiteten mit der Bevölkerung in der Region eine Filmversion des Stoffes - ganz im Stil der trashigen B-Movies, von denen sich Jelinek für ihren Roman unter anderem beeinflussen ließ. Ein vorbildliches und lustvolles Projekt zwischen Kunstvermittlung und Kunstproduktion.