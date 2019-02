Zahl der Masernfälle steigt: Bisher 13 Kranke

Die Impf- und Informationstage des Landes laufen weiter: Am 21. Februar wird in der Landessanitätsdirektion von 17 bis 19 Uhr (Sebastian-Stief-Gasse 2, Salzburg) und am 22. Februar von 16 bis 18 Uhr an der BH Tamsweg (Kapuzinerplatz 1, Tamsweg) beraten und auf Wunsch geimpft. .