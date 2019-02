Nordische Ski-WM und Co. bringen Stau-Wochenende

Die 52. Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld wird am Mittwoch, 20.02.2019, ab 18 Uhr feierlich eröffnet. In 22 Bewerben in den Sportarten Langlauf, Nordische Kombination und Skisprung werden bis 3. März die Medaillengewinner in den Wettkampfstätten in der Region Seefeld und der Berg-Isel-Schanze gekürt.