Teenager (19) stach Opfer das Messer ins Gesicht

Am Montag saß ein 19-Jähriger in Salzburg vor einem Geschworenengericht. Es ging um einen Gewaltausbruch, der sich am 7. September 2018 in einer Wohnung in Salzburg ereignet hat. Der junge Mann, der laut dem Neuro-Psychiater an einer psychischen Erkrankung leidet, griff in jener Nacht zu einem Küchenmesser und rammte es in das Gesicht seines Quartiergebers.