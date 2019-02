Traum-Duo im Lieblingsbewerb am Stockerl

Treten die beiden gemeinsam in der Single-Mixed-Staffel an, haben sie eine eingebaute Stockerl-Garantie! So auch beim Biathlon-Weltcup in den USA. Das Duo landete in Soldier Hollow auf dem zweiten Platz und musste sich nur dem Südtiroler Gespann Lukas Hofer und Dorothea Wierer um 22,9 Sekunden geschlagen geben.