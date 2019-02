Lannacher Schuldirektor will versetzt werden

Für den betroffenen Volksschuldirektor sind es harmlose Fotos – für so manchen Elternteil allerdings die Grenzen des Erträglichen überschritten: Über Urlaubsbilder des Lehrers, die den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben, ist (wie großteils berichtet), ein übler Streit an der Schule ausgebrochen. Die Fotos zeigen den 42-jährigen, trainierten Mann in Badehose. Die Bilder hätten nie öffentlich gemacht werden sollen; passiert ist es dennoch.