Knapp 11.000 Briten stürmen die Pisten in Salzburg

Der erste Flieger landete um 6 Uhr. Die Maschinen kamen danach zeitweise sogar im Fünf-Minuten-Takt an. 60 Maschinen kamen aus den skandinavischen Ländern, aus Deutschland und aus Wien an. „Die Maschinen aus Wien sind Zubringer, die ausländische Gäste zu uns befördern. Ein Teil kommt über Frankfurt, der andere eben über Wien“, erläutert Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. Die restlichen 62 Maschinen kommen aus Großbritannien. Dort sind in großen Gebieten seit Samstag Schulferien. Und die nutzen 11.000 Touristen, um in Salzburg Ski zu fahren. In den Wintersportorten freut man sich über volle Betten.