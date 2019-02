Grazer tötete Freundin beinahe mit einem Messer

Die Anklagebank ist dem 54-Jährigen nicht fremd - mehrfach wurde er bereits verurteilt. Oft richtete sich sein Zorn gegen Frauen, einmal wollte er ein Kleinkind vom Balkon werfen. 10 Jahre saß er bereits wegen Mordversuchs hinter Gitter. Diesmal musste er sich vor einem Schöffensenat wegen absichtlich schwerer Körperverletzung an seiner Freundin in Graz verantworten. „Wenn ich Alkohol trinke, bin ich ein anderer Mensch“, so der 54-Jährige.