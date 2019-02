Folter in Gaza: Krallen mit Gartenschere entfernt

Verhandlungen mit Verantwortlichen laufen

Zuletzt war der Zoo Anfang des Jahres in den Schlagzeilen, nachdem vier Löwenwelpen erfroren sind. „Vier Pfoten“ möchte dem Leiden der Tiere im Rafah Zoo endlich ein Ende setzen. Dafür laufen bereits erste Verhandlungen mit den Verantwortlichen. Seit 2014 ist der Verein in Gaza aktiv und hat bereits zwei Zoos - Al-Bisan Zoo und Khan Younis Zoo - in der Region evakuiert und geschlossen. Die ehemaligen Zoobewohner wurden in eigene Tierschutzzentren überstellt. Auch der Zoo in Rafah ist für die die internationale Tierschutzorganisation kein Unbekannter. 2015 verkaufte der Zoobesitzer die zwei Löwenwelpen „Max“ und „Mona“ an einen Einheimischen, der sie seinen Enkeln schenkte. Fotos der beiden Löwen inmitten eines Flüchtlingslagers gingen um die Welt. „Vier Pfoten“ konfiszierte die Tiere und brachte sie in ihr Tierschutzzentrum in Jordanien.