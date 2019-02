Platz für Wohnbau und Landwirtschaft

Neue Einkaufszentren auf der grünen Wiese gehören ebenso der Vergangenheit an wie extensive Bodenversiegelung, dazu sind bereits entsprechende Gesetze und Verordnungen erlassen worden. Um eine sensible Nutzung von Grund und Boden voranzutreiben, wurden in den vergangenen fünf Jahren 750.000 Euro Förderungen für Entwicklungskonzepte von Gemeinden bereitgestellt. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Wir haben damit die Raumordnungs-Strategieprogramme von 60 Orten unterstützt.“