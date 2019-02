Stadt Salzburg erweitert die Kurzparkzonen

„Schallmoos ist nicht zufällig der zweite Stadtteil, in dem wir die Erweiterung der bestehenden Kurzparkzonen angehen“, erklärt Stadtrat Johann Padutsch. „Die Zahl der Langzeitparkenden ist in Schallmoos besonders hoch. Meist sind es Pendler, die von außerhalb der Stadt kommen und ihre Autos dann im Stadtteil abstellen. Für die SchallmooserInnen selbst bleiben so fast keine Parkplätze. Im Sommer 2018 war zeitweise kein einziger Parkplatz mehr frei.“