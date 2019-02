Leoben: Knapp investiert fast vier Millionen Euro

Zentrale in Hart wird erweitert

Knapp erweitert derzeit zudem das Hauptquartier in Hart bei Graz um ein neues Innovationszentrum. 470 Büroarbeitsplätze werden am ehemaligen Areal einer Werkshalle gebaut. Neben einem Empfangsbereich im Erdgeschoß sind Räumlichkeiten für Mitarbeiter-und Kundenveranstaltungen sowie ein eigener Kino- bzw. Vortragssaal für 130 Personen geplant. Das Gebäude wird einen Showroom mit einer Raumhöhe von bis zu zehn Metern haben, in dem Knapp seinen Kunden die neuesten Technologien aus der Welt der Lagerlogistik präsentieren will.